Україна пропонує ЄС створити газотранспортний консорціум на базі української ГТС — замість будівництва «Північного потоку-2». Про це в ефірі «5 каналу» заявив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.
За його словами, українська сторона висловила свою позицію «щодо неприпустимості «Північного потоку-2».
«Без нашої згоди цей проект не повинен відбуватися», — сказав пан Єлісєєв.
Заступник глави АП зазначив, що ЄС підтримала ініціативу проведення у 2018 році міжнародної конференції «щодо перспектив української ГТС задля підвищення рівня безпеки і Європи, і України в тому числі».
Проект магістрального газопроводу із Росії до Німеччини через Балтійське море «Північний потік-2» виник після складнощів у будівництві газопроводів із доставки російського газу до Європи через Чорне море.
Раніше голова ради Європейської Ради Дональд Туск заявляв, що проект створення «Північного потоку-2» суперечить законодавству Євросоюзу. Болгарія, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, Латвія, Литва, Польща та Румунія назвали його будівництво загрозою для всього Євросоюзу.
В Україні «Північний потік» називали антиєвропейським проектом.