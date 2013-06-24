Україна ратифікує Конвенцію про безпеку в застосуванні хімічних речовин на виробництві №170. Відповідний законопроект був поданий до Верховної Ради Президентом України в рамках законодавчої ініціативи та вже пройшов схвалення в низці комітетів. Зокрема, на цьому тижні документ розглянули у Комітеті з питань екологічної політики та природокористування, а також на засіданні Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Україна підписала Конвенцію ще у 1990 році, але з того часу жодних юридичних дій щодо її ратифікації не було здійснено. Сьогодні маємо виправити ситуацію. Фактично це стане ще одним кроком у побудові нової системи хімічної безпеки в нашій країні», – зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, у поточному скликанні Верховна Рада вже прийняла важливе рамкове законодавство – схвалено Закон №2804-IX «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією». Документ є «центральним елементом загального пазла» хімічної безпеки країни. Адже з 2015 року ця сфера в Україні регулювалася лише окремими застарілими технічними регламентами.

«Наразі на території нашої країни знаходиться понад 1000 об’єктів, які використовують у своїй діяльності близько 5 тис. тонн хлору та 213 тис. тонн аміаку. Тож маємо запровадити у себе загальноприйняті міжнародні рамки, які дозволять й далі рухатися в напрямку захисту людей та довкілля», – наголосив Міністр.

Що дасть ратифікація Конвенції? Україна зможе привести свої стандарти хімічної безпеки у відповідність до найкращих міжнародних практик, а саме: