В умовах повномасштабної війни ризик виникнення надзвичайних станів, пов’язаних з епідемічною небезпекою, є вкрай високим. А внаслідок захоплення російськими війська Запорізької атомної електростанції значно підвищились ризики радіаційної та ядерної небезпеки. Тому Україна разом із європейськими партнерами розбудовують спроможну систему реагування на надзвичайні стани. Про це повідомив перший заступник Міністра охорони здоров’я Сергій Дубров під час виступу на конференції Управління Європейської комісії з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоровʼя (HERA). Про це повідомляє Урядовий портал.

«У рамках пакетів медгарантій в Україні запроваджено контрактування 193 медзакладів, які потенційно будуть надавати допомогу за надзвичайних ситуацій будь-якого походження. Також у ПМГ включено забезпечення цих закладів переліком першочергово необхідних лікарських засобів. Єврокомісією було напрацьовано орієнтовний табель та перелік лікарських засобів і медичних виробів на випадок надзвичайного стану. Ми звертаємось до колег із Єврокомісії щодо можливості опрацювати цей список для реалізації положень, визначених табелями схвалених Єврокомісією в нашій країні», – зауважив Сергій Дубров.

Також на зустрічі сторони обговорили питання створення стратегічного запасу лікарських засобів на випадок надзвичайної ситуації будь-якого походження.

Окрім того, відбулась зустріч з єврокомісаром із питань охорони здоровʼя та безпеки продуктів харчування Стелою Киріакідес. Вона запевнила у постійній підтримці України з боку Єврокомісії. Сторони обговорили розвиток та підтримку програми медичної евакуації постраждалих українців до клінік Європи. Також Єврокомісія підтвердила готовність надати підтримку щодо створення єдиного регуляторного органу у сфері лікарських засобів.

Також відбулись робочі зустрічі Сергія Дуброва з генеральним директором Генерального директорату з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів (SANTE) Сандрою Галліною, представником ВООЗ у Європейському Союзі Оксано Доменті та виконувачем обовʼязків директора Генерального директорату готовності до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я та реагування на них (HERA) Лораном Мушелем.

Нагадаємо, раніше МОЗ повідомляло, що Єврокомісія може розглянути Україну як стратегічний хаб лікарських засобів.