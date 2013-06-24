Навіть в умовах воєнних дій в Україні триває реформування енергетичного сектору та інтеграція енергетичних ринків з європейськими. На цьому наголосив Міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми не зупинялися в реформах у сфері енергетики під час війни. Ухвалено низку законів для реформи енергетичного сектору, зокрема щодо REMIT, сертифікації наших газосховищ за європейськими правилами», - зазначив він.

Очільник Міненерго підкреслив, що завдяки відповідним рішенням навіть в умовах війни іноземні компанії закачують і зберігають газ в українських підземних газосховищах.

«Наша мета – це Україна як енергетичний хаб Європи. Те, що сьогодні закачується газ в українські ПСГ, тільки доводить правдивість цього плану», - додав Герман Галущенко.

Міністр також нагадав, що буквально вчора до мережі був під’єднаний атомний блок ВВЕР-440, який працює на паливі, виробленому американською компанією Westinghouse спільно з фахівцями «Енергоатому».

«Такий вид палива раніше виготовлявся тільки росією. Зруйновано російську монополію, і нарешті відкриті двері до санкцій щодо росії в атомній галузі», - додав Міністр.

Герман Галущенко підкреслив, що триває робота з підготовки нормативно-правової бази для інтеграції українського і європейського енергетичних ринків. Також нагадав про ухвалення Енергетичної стратегії України до 2050 року, яка відображає візію майбутнього галузі і є важливою для інвесторів, які планують долучатися до розвитку української енергетики.