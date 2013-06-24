Питання гуманітарного розмінування території України, участі швейцарських компаній у відновленні нашої держави, посилення економічного співробітництва між країнами обговорили під час зустрічі Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки Юлія Свириденко та Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарської Конфедерації в Україні Фелікс Бауманн. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми розраховуємо на посилення співпраці з Швейцарією за цілою низкою напрямків. Насамперед, це сфера гуманітарного розмінування, в якій Швейцарія грає провідну роль у світі. Це участь у проектах відновлення. Безперечно, Україна зацікавлена в інвестиціях та спільних проектах швейцарського та українського бізнесу, посиленні економічної та торгівельної співпраці», - зазначила Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання гуманітарного розмінування. Як зазначила Юлія Свириденко, наразі Україна завершує підготовку робочої версії Національної стратегії протимінної діяльності. Проект буде представлено під час великого заходу з питань гумрозмінування, який незабаром відбудеться в Україні. Також Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки розповіла про поточний стан з обстеження та очищення українських земель, наявні спроможності операторів протимінної діяльності та потреби в обладнанні, техніці, кваліфікованих піротехніках тощо. Як підкреслила Юлія Свириденко, Україна посилено працює з партнерами з питань контрактування необхідної техніки. Причому зацікавлена наша держава не лише в поставках, наприклад, машин для розмінування, але й локалізації їх виробництва в Україні.

Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки розповіла Послу Швейцарської Конфедерації про дії, що вживає Уряд України для підтримки бізнесу та відновлення економіки, а також про плани з відбудови нашої держави. Як зазначила Юлія Свириденко, нині триває робота над Планом України для реалізації програми Ukraine Facility та розробки галузевих стратегій розвитку. Наша держава зацікавлена в залученні інвестицій в галузі, які визначені як пріоритетні та мають стати драйверами економічного зростання країни – сільське господарство, транспорт та логістику, IT та комунікації і ін.

Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо зусиль, які мають докласти уряди країн для сприяння контактів між українським та швейцарським бізнесом, посилення економічного співробітництва між країнами.

Юлія Свириденко запросила Повноважного Посла Швейцарської Конфедерації в Україні Фелікс Бауманна взяти участь у заходах з питань гумрозмінування, які готує Україна.