Україна розширює доступні інструменти страхування військових ризиків для експортерівПерший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко обговорила з міжнародними страховиками реалізацію перших проектів щодо механізму здешевлення страхування морських перевезень в територіальних водах України, а також розширення подібних механізмів на інші види експорту. Про це йшлося під час відеодзвінка зі старшим партнером найбільшої у світі консалтингової компанії з питань управління ризиками Marsh McLennan Кріспіном Еллісоном. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Спільно зі страховим ринком ми вже реалізуємо перші проекти в частині механізму здешевлення страхування морських перевезень в територіальних водах України. Для нас це дуже важливо, адже сприятиме безпеці морських перевезень і збільшенню обсягів українського експорту. Страхування суден – один із найскладніших проектів, в якому задіяні десятки зацікавлених учасників. Це яскраво демонструє, що міжнародний страховий ринок готовий працювати в Україні. Наші подальші спільні кроки будуть направлені на розширення впровадження подібних страхових інструментів для інших видів експорту», - наголосила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що новий механізм страхування морських перевезень в територіальних водах України дозволить здешевити вартість страхування зерна приблизно на 2,5 відсоткових пункти від вартості страхового тарифу, що у свою чергу дозволить зернотрейдерам зекономити близько 100-140 грн на одній тонні вантажу, а загалом сільськогосподарським товаровиробникам це додатково принесе до 4,0 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані аграріям, як у вигляді збільшення ціни придбання, так і на додаткову закупівлю.

Реалізація механізму страхування морських перевезень дозволить гарантувати безпеку судноплавства, сприятиме стабільності морських перевезень, а також забезпечить сталий експорт української продукції через порти України.