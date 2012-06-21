Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе розраховує, що зустріч президентів Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та Російської Федерації Володимира Путіна 16 липня у Гельсінкі (Фінляндія) відбуватиметься з огляду на позицію США щодо підтримки територіальної цілісності України, її незалежності і суверенітету в міжнародно визнаних кордонах. «Позиція США стійка й незмінна. Тому ми очікуємо, що саме з огляду на це розмова між США і РФ і формуватиметься», — передає слова віце-прем’єр-міністра УНІАН. «Протягом чотирьох років ми намагаємося саме дипломатичними політичними засобами вийти на вирішення того, в який спосіб зупинити агресію Росії проти України і як Україні повернути її територію», — підкреслила Іванна Климпуш-Цинцадзе. Про надання підтримки нашій країні віце-прем’єр-міністр говорила й на конференції з питань реформ в Україні, що пройшла в Копенгагені (Данія). Вона назвала впроваджені структурні зміни результатом спільних зусиль різних державних органів, українського громадянського суспільства та західних партнерів.

«Наша глибока віра в принципи й цінності свободи та рівності, демократії, відкритості, поваги до прав людини та міжнародного права пов’язують нас тісніше, ніж будь-які наші відмінності, які могли б нас роз’єднати», — констатувала вона. І додала, що реформи, які відбуваються в Україні, — це будівництво нової держави.

«Реформи в нашій країні — це не лише закони, правила та процедури, вони стосуються подолання нашої радянської та імперської спадщини, клептократії влади та патріархальних настроїв у нашому суспільстві. Ключова ідея всіх змін — розширення можливостей людей. Донедавна більшість українців бачили належне врядування виключно з точки зору регулярно виплачуваних зарплат і пенсій, стабільності та безпеки (навіть ілюзорної). За останні чотири роки ми дізналися, що належне врядування стосується громадянської взаємодії та відповідальності, підзвітності, рівності, інклюзивності, ефективності, верховенства права та прозорості. Це принципи якісного врядування ООН», — наголосила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Україна рухається шляхом реформ, хоч темпи можуть бути не такими швидкими, як хотілося б. Ми не можемо просто поставити країну на паузу на час перезавантаження інституцій, найму та підготовки нових людей, розроблення нових процедур та стратегій, впровадження рішень з електронного врядування тощо. Ми повинні робити це крок за кроком, зі стратегічним баченням мети і технічним планом, як її досягти», — підкреслила віце-прем’єр, додавши, що віддає перевагу стабільній еволюції, а не руйнівним, дестабілізуючим змінам.

Іванна Климпуш-Цинцадзе наголосила на помилковості поширюваного критиками наративу про те, що Україна — найкорумпованіша країна. «Я хотіла б підкреслити, що Україна зробила для подолання корупції значно більше, ніж це усвідомлюють чи визнають. Успішні структурні реформи ліквідували корупційний простір у ключових сферах, які десятиріччями були основним джерелом масштабної корупції: у банківській системі, на газовому ринку та в державних закупівлях. Це не менш важливо, ніж арешти корупціонерів чи створення інституцій», — заявила вона.

Віце-прем’єр-міністр також нагадала, що в червні український парламент ухвалив два закони, необхідні для створення Вищого антикорупційного суду. «Сподіваюся, що парламент без затримок схвалить і поправки, щоб гарантувати, що цей суд вирішуватиме всі справи, що перебувають у його юрисдикції. Уряд зробить все, щоб гарантувати своєчасну імплементацію цих законів, щоб якнайшвидше зробити суд дієвим», — зазначила урядовець.

Іванна Климпуш-Цинцадзе визнала, що боротьба з корупцією триватиме в Україні ще багато років, як це відбувається, наприклад, у Румунії. Вона констатувала, що краще зробити багато маленьких кроків у правильному напрямку, ніж зробити великий стрибок уперед, проте спіткнутися і впасти назад.

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