На полях Міжнародної конференції «United for Justice. United for Nature» Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, Міністр навколишнього середовища, водних ресурсів та лісів Румунії Мірча Фечет та Міністр навколишнього середовища Республіки Молдова Іорданка-Родіка Йорданов підписали відповідну Декларацію про співробітництво. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтак країни активізують дії у напрямку моніторингу води як на спільних прикордонних водах, так і на руслі річки Прут.

Також співпрацюватимуть над:

•гармонізацією планів управління басейном річки Прут;

•управлінням ризиками затоплення і дефіциту води;

•збереженням біорізноманіття.

“Документ стане базисом для створення нового обʼєднання - експертної групи у рамках Міжнародної комісії із захисту річки Дунай. Саме ця група опікуватиметься питаннями досягнення «доброго» екологічного стану вод басейну річки Прут”, - наголосив Руслан Стрілець.

Також Україна та Румунія домовилися посилити співпрацю і у інших напрямках довкіллєвої політики, а саме щодо: захисту Чорного моря, управління відходами та якістю повітря, хімічного контролю та реабілітації забруднених ділянок, розвитку екологічно безпечних технологій тощо. Всі спільні прагнення та подальші дії закріпили у відповідному Меморандумі.