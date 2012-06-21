Про це під час брифінгу в Кабміні повідомив голова Національної комісії‚ що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) Олександр Животовський. Він зазначив, що нині експертна група, яка фінансується Євросоюзом, проводить дослідження щодо гармонізації встановлення цін на міжнародний роумінг та зниження тарифів на нього серед країн Східного партнерства, серед яких і Україна.
Дослідження, як зазначено на сайті НКРЗІ, триває з травня і розраховане на п’ять місяців. Це перший етап, наступний крок — започаткування переговорного процесу щодо зниження цін на послуги міжнародного роумінгу з ЄС.
«У 2019—2020 роках вийдемо на міждержавну угоду між Україною, країнами Східного партнерства та ЄС щодо скасування плати за роумінг. Це цілком реально», — впевнений Олександр Животовський.
Також він сподівається, що українці вже наступного року зможуть випробувати новий тип зв’язку — 4G. Завдяки рішенню уряду НКРЗІ у четвертому кварталі проведе два відкриті тендери на видачу 4G-ліцензій (діапазони 2600 Мгц та 1800 МГц).
«Надходження до бюджету мінімально становитимуть 6,3 мільярда гривень: 2,3 — за діапазон 2600, решта — за 1800. Є зацікавленість щодо 4G у операторів як мобільного, так і фіксованого зв’язку», — каже Олександр Животовський.
І додає, що залишаються проблеми зі зв’язком у невеликих містах та на дорогах. «Це в наших подальших планах. Оператори висловлюють зацікавленість діапазоном 900 МГц, в якому бачимо можливість запровадження технології 3G, щоб забезпечити покриття в цих місцях», — зауважив він.
Прокоментував Олександр Животовський і законопроект Держспецзв’язку щодо обов’язкової реєстрації користувачів мобільного зв’язку. Він вважає, що ситуація, коли 80—90% їх анонімні — неприйнятна. Насамперед тому, що такі користувачі обмежені в послугах, які вони отримують. Наприклад, не можуть користуватися безліччю електронних сервісів, які запроваджує держава. НКРЗІ днями затвердила зміни до порядку реєстрації, що зробить цей процес легким. Кожен зможе онлайн (без відвідування офісу оператора) зайти в свій кабінет у мобільного оператора і зареєструватися.
«Треба законодавчо встановити термін повної реєстрації. НКРЗІ пропонує термін півроку. Але вирішувати парламенту. До речі, законопроект передбачає охорону персональних даних», — резюмував голова НКРЗІ.