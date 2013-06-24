Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі ЄС «Механізм Сполучення Європи». Сама угода була підписана у червні цього року у Львові в рамках зустрічі Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова з Єврокомісаром з питань транспорту Адіною Велян, передає Урядовий портал.

Програма «Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF) функціонує в межах ініціативи «Шляхи солідарності». Реалізація програми сприятиме покращенню транспортного сполучення України з ЄС та налагодженню експорту з України до країн Європи в цілому. Вона дозволить залучати фінансування ЄС для підтримки розвитку транс’європейських мереж транспорту, енергетики та цифрових послуг.

Як країна-учасник, Україна тепер також може подавати заявки за проектами для грантової підтримки від Європейської Комісії (у розмірі 50% від вартості проектів). Особливий акцент робиться на реалізації вже схвалених Європейською Комісією інфраструктурних проектів з модернізації залізничних та автомобільних пунктів пропуску через державний кордон із Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною.

Йдеться про наступні пункти пропуску:

Мостиська – Медика

Ягодин – Дорогуськ

Рава Руська – Гребенне

Краківець – Корчова

Чоп – Чієрна-над-Тисою

Батєво – Еперьєшке

Чоп – Захонь

Лужанка – Берегшурань

Порубне – Сірет

Вадул-Сірет – Вікшані

Загальна сума гранту на модернізацію всіх пунктів пропуску складає понад €82 мільйони.