Верховна Рада ратифікувала Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі ЄС «Механізм Сполучення Європи». Сама угода була підписана у червні цього року у Львові в рамках зустрічі Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова з Єврокомісаром з питань транспорту Адіною Велян, передає Урядовий портал.

Програма «Механізм Сполучення Європи» (Connecting Europe Facility, CEF) функціонує в межах ініціативи «Шляхи солідарності». Реалізація програми сприятиме покращенню транспортного сполучення України з ЄС та налагодженню експорту з України до країн Європи в цілому. Вона дозволить залучати фінансування ЄС для підтримки розвитку транс’європейських мереж транспорту, енергетики та цифрових послуг.

Як країна-учасник, Україна тепер також може подавати заявки за проектами для грантової підтримки від Європейської Комісії (у розмірі 50% від вартості проектів). Особливий акцент робиться на реалізації вже схвалених Європейською Комісією інфраструктурних проектів з модернізації залізничних та автомобільних пунктів пропуску через державний кордон із Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною.

Йдеться про наступні пункти пропуску:

  • Мостиська – Медика
  • Ягодин – Дорогуськ
  • Рава Руська – Гребенне
  • Краківець – Корчова
  • Чоп – Чієрна-над-Тисою
  • Батєво – Еперьєшке
  • Чоп – Захонь
  • Лужанка – Берегшурань
  • Порубне – Сірет
  • Вадул-Сірет – Вікшані

Загальна сума гранту на модернізацію всіх пунктів пропуску складає понад €82 мільйони.