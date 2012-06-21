За півтора роки Україна ініціювала три нових міжнародних формати взаємодії у Балто-Чорноморському регіоні, які зміцнюють безпеку нашої держави: Люблінський трикутник з Польщею та Литвою, Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою та українсько-турецьку “Квадригу”.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у понеділок, 5 липня, на форумі “Україна 30: Міжнародна політика”.

Глава української дипломатії назвав особливістю зовнішньої політики за президентства Володимира Зеленського ініціативність України: “Ми самі ініціюємо формати міжнародної взаємодії та ведемо за собою, а не лише стукаємо у двері. За останній рік ми створили три таких нових формати”.

“Квадрига” України та Туреччини передбачає регулярні зустрічі міністрів закордонних справ і міністрів оборони для обговорення військово-політичних викликів у Чорному морі. Створене в Києві “Асоційоване тріо” дозволяє Україні, Грузії і Молдові координувати зусилля на шляху євроінтеграції. “Люблінський трикутник” України, Польщі та Литви відображає спільну історію з часів Люблінської унії та спільне майбутнє в Європі.

Вже 6 липня у Вільнюсі відбудеться третя зустріч міністрів Люблінського трикутника. Глави дипломатії підпишуть низку документів щодо спільної спадщини, протидії сучасним гібридним загрозам і тіснішої взаємодії Люблінського трикутника зі США.

“Якщо подивитися на ці регіональні формати на карті, стратегія стає наочною. Легко побачити вертикальну вісь від Балтійського до Чорного моря. Це простір свободи, безпеки та процвітання України, східний фланг НАТО та ЄС. Посилення малих альянсів робить членство України в ЄС і НАТО історично неминучим”, - підкреслив міністр.

Дмитро Кулеба також розповів про активну політику з посилення ролі України в регіоні Центральної Європи: “Ми поступово вирішуємо проблемні питання із сусідами. Є гарний прогрес у відносинах з Румунією та Угорщиною. На підйомі відносини із Словаччиною. Закладений міцний фундамент для якісно нових відносин з Молдовою. Надійні відносини маємо з Польщею”.

Глава української дипломатії нагадав, що нещодавно Україна вперше за 70 років очолила Дунайську комісію, вперше взяла участь у зустрічі Центральноєвропейської п'ятірки Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Чехії, вперше взяла участь у зустрічі союзників східного флангу НАТО Польщі, Румунії та Туреччини.

Міністр також зауважив, що найбільш промовистим доказом ініціативної зовнішньої політики України за президентства Володимира Зеленського є створення Кримської платформи, установчий саміт якої відбудеться 23 серпня в Києві: “Ми виправимо помилки 2014 року, коли для Донбасу був створений формат, а для Криму - ні. Крок за кроком Україна поверне те, що належить нам за справедливістю та міжнародним правом”.