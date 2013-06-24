Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України і Агентство наземного транспорту Азербайджану погодили квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік. Про це повідомляє Урядовий портал.

Рішення було прийняте під час засідання українсько-азербайджанської Змішаної комісії про міжнародне автомобільне сполучення.

«Враховуючи зміни логістичних маршрутів до країн Азії та необхідність проїзду через територію Азербайджану як транзитним коридором, для нас важливо забезпечити українських перевізників достатньою кількістю дозволів. Я вдячний азербайджанським колегам за вирішення оперативних та довгострокових завдань. Завдяки плідній співпраці всі цьогорічні потреби наших міжнародних перевізників закриті», – повідомив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Україна та Азербайджан на 2024 рік домовилися про:

- збільшення універсальних дозволів на 88% для кожної країни;

- можливість обміну дозволами окремо для транзитних перевезень;

- надання дозволів для виконання нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

Загалом квота для перевізників на наступний рік становитиме 11 550 дозволів для кожної країни. З них – 6000 універсальних, 5000 – транзитних, 500 – на перевезення до та з третіх країн, 50 – універсальних дозволів для пасажирських перевезень.

Також було прийнято рішення про обмін у цьому році універсальною квотою дозволів у кількості 2000 штук.

Під час засідання комісії Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури ініціювало можливість лібералізації міжнародних вантажних перевезень між Україною та Азербайджаном. Сторони вивчать можливість запровадження такого механізму та нададуть відповідь у рамках роботи Змішаної комісії.