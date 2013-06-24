Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський та Міністр землеробства Республіки Болгарія Кирило Ватєв узгодили процедуру експорту деяких видів агропродукції. Про це міністри домовилися на черговій онлайн-зустрічі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зокрема, Микола Сольський та Кирило Ватєв погодили порядок застосування процедури верифікації експорту до Болгарії 4 культур. Це ріпак, кукурудза, пшениця та соняшник.

Цей режим передбачає видачу ліцензійпісля двосторонніх консультацій з країною, до якої здійснюватиметься експорт.

«Це дуже важливо для підтримки української економіки саме зараз, коли частина традиційних шляхів для українського експорту заблокована. Уряд готовий до подальшої спільної роботи з ЄС щодо повного врегулювання питань експорту вітчизняної агропродукції через територію сусідніх країн», - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко

Міністри також домовилися ретельно відстежувати переміщення агропродукції.

«Зараз для нас важливо використовувати всі можливості для експорту агропродукції, тепер маємо ще одну. Уряд Болгарії скасував обмеження і підтримав наш план дій щодо верифікації та погодження експорту окремих видів сільськогосподарських товарів. Нарешті всі технічні питання між нашими країнами узгоджені і український Уряд може почати прийом заявок від експортерів», – підкреслив Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.