27 червня відбулася стартова зустріч Першого віце-прем’єр-міністра України - Міністра економіки України Юлії Свириденко з міністрами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) для декларації рішення про початок внутрішньодержавних процедур з оновлення пакету угод про вільну торгівлю. Про це повідомляє Урядовий портал.

Йдеться про Угоду про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ (Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн), Угоду про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоду про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоду про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією.

«Уряд України високо цінує готовність держав ЄАВТ щодо перегляду та розширення сфери дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, адже пріоритетом для України є зміцнення торгово-економічних зв'язків з міжнародними партнерами. Оновлення Угоди створить новий сприятливий клімат для економічних відносин у сфері торгівлі, сприятиме формуванню конкурентоспроможної ринкової економіки та розвитку ключових галузей», - зазначила Юлія Свириденко.

Зокрема, в нову редакцію Угоди передбачається включити нові розділи щодо малих та середніх підприємств, торгівлі та сталого розвитку, електронної комерції та технічного співробітництва. Також пропонується оновити такі розділи: торгівля товарами, технічні бар’єри в торгівлі, санітарні та фітосанітарні заходи, спрощення процедур торгівлі, захист інтелектуальної власності, державні закупівлі.

Зі свого боку Україна зацікавлена у максимальній лібералізації як ставок митних зборів, так і пільгових мит, а також нетарифних заходів щодо всіх товарів.

«Перегляд Угоди є лише одним з кроків щодо розвитку економічних відносин між нашими країнами. Інший крок – це залучення міжнародного бізнесу у реконструкцію та відновленні України. Протягом війни ми визначили, що перспективними для інвестицій та розвитку підприємництва, крім відновлення соціальної інфраструктури, є аграрна галузь, military-tech, енергетика та ін. Ми також вдячні нашим партнерам за участь у розвитку в Україні страхування воєнних, торгових ризиків, також у пріоритеті України – гуманітарне розмінування, технічне та нетехнічне обстеження територій, купівля спецтехніки та навчання саперів», - відзначила Юлія Свириденко.