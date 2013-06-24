13 травня Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко зустрілась з віце-президентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у Європі, Латинській Америці та країнах Карибського басейну Альфонсо Гарсією Морою. У зустрічі також взяли участь Перший заступник Міністра економіки Олексій Соболев та представники МФК. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Серед головних тем розмови: співпраця з IFC та Світовим банком щодо збільшення ролі приватного сектору в відбудові України, розширення доступу до фінансування та ринків капіталу, розвиток Державно-приватного партнерства, робота над Інвестиційною Стратегією та підготовка до URC2025.

«Ми вдячні IFC за безпрецедентну фінансову, технічну та консультативну підтримку України, яка продовжується під час війни. Наразі є потреба у збільшенні участі приватного сектору в відбудові ключових галузей економіки. І один із шляхів — це розвиток Державно-приватного партнерства. Ми дуже цінуємо допомогу IFC з удосконалення законодавства у галузі ДПП та визначенні пріоритетних секторів для подальшої співпраці. Ми також сподіваємося на максимальне розширення співробітництва у розробці секторальних стратегій і багаторічного плану зростання української економіки», — наголосила Юлія Свириденко.

IFC та Група Світового банку також активно допомагають Україні у розробці та створенні Інвестиційної Стратегії — комплексного документу, спрямованого на мобілізацію прямих іноземних інвестицій у ключові галузі в найближчі п’ять років. Попередні результати цієї роботи сторони домовилися представити на Конференції з відновлення України URC2025 в липні у Римі.

Партнери обговорили також необхідність розширення дієвих інструментів на ринку капіталу України та розширення участі IFC у Ukraine Investment Framework, інвестиційній складовій Ukraine Facility. IFC подала заявку у межах другого конкурсу пропозицій Єврокомісії, та планує інвестиції у фонди приватного капіталу, які працюють в пріоритетних галузях економіки України.

У секторі публічних інвестицій домовилися про посилення роботи над Єдиним проектним портфелем (Single Project Pipeline), зокрема щодо можливості структурувати його відповідно до банківської привабливості відібраних ініціатив.

Довідково

IFC (Міжнародна фінансова корпорація) входить в групу Світового банку, і має великий досвід підготовки та реалізації проєктів ДПП у різних секторах економіки, включаючи логістику, енергетику, охорону здоров'я, інфраструктуру тощо. Останні 7 років Уряд України плідно працює з IFC щодо розвитку потенціалу державно-приватного партнерства (ДПП).

12.12.2022 було підписано Меморандум про порозуміння між Урядом України і IFC, відповідно до якого IFC виступає стратегічним радником уряду, що надає допомогу у створенні сприятливих умов для збільшення залучених приватних інвестицій в інфраструктуру України, зокрема на умовах ДПП.

В рамках Меморандуму IFC продовжує надавати підтримку в розробці фінансових механізмів для залучення приватного капіталу – зокрема за допомогою державного та донорського фінансування – та проведення конкурсів на реалізацію критично важливих проектів у ключових секторах економіки.