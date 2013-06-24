Міністерство енергетики України і Міністерство навколишнього середовища і енергетичної безпеки Італії домовилися співпрацювати у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідний документ підписали заступниця Міністра енергетики України Світлана Гринчук і Віце-міністр Міністерства навколишнього середовища Італії Ванніа Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.

«Зелений перехід і розвиток відновлюваної енергетики визначені одними з ключових завдань Енергетичної стратегії України до 2050 року, яку було презентовано міністром енергетики Германом Галущенком. Поглиблення співпраці у цих галузях з нашими італійськими партнерами має важливе значення для України, і ми раді сьогодні укласти відповідний меморандум», - зазначила Світлана Гринчук.

Сторони домовилися про співпрацю у сфері енергетичного переходу та ВДЕ. Зокрема під час повоєнного відновлення і відбудови України задля досягнення цілей декарбонізації всього енергосектору.

Меморандум передбачає співпрацю у таких сферах інтересів:

- передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;

- обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;

- прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;

- посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включно з редакцією Національного енергетичного та кліматичного планів (NECP).