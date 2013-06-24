За координації Міненерго та підтримки Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Кореї в Україні стартує пілотний проект зі встановлення сонячних електростанцій на будівлях Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Загальна вартість проекту складає 18 мільйонів доларів, які будуть надані корейською стороною. Про це повідомляє Урядовий портал.

Реалізацію ініціативи заплановано на 2024 – 2026 роки у трьох областях - Івано-Франківській, Житомирській та Одеській. Встановлення сонячних систем дозволить забезпечити автономне електропостачання сервісних центрів, що своєю чергою дасть змогу своєчасно надавати послуги населенню та знизити навантаження на централізовані джерела постачання.

«Децентралізація енергосистеми, частиною якої є ця ініціатива, - одна з ключових складових енергетичної стратегії. Успішна реалізація проекту дозволить масштабувати його на інші регіони, що стане додатковим кроком на шляху до створення стійкої та розподіленої енергетичної системи України. Дякуємо корейській стороні за внесок у децентралізацію та зміцнення нашої енергосистеми», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Для обговорення деталей реалізації проекту проведено низку робочих зустрічей. Зокрема, з представниками адміністрацій територіальних громад, де будуть встановлені сонячні панелі.

«Програма включає проведення енергоаудиту, навчання енергоменеджменту, модернізації електромереж у будівлях та встановлення сонячних панелей із накопичувачами енергії. Реалізація проекту дозволить зменшити витрати на електроенергію та забезпечить надійність енергопостачання цих об’єктів інфраструктури», - сказав заступник Міністра енергетики Ярослав Демченков під час робочої зустрічі.

Учасники зустрічі також обговорили основні компоненти проекту, терміни підготовки ТЕО, надання необхідних технічних даних.

Впроваджуватимуть проект корейська компанія Topinfra та громадська організація «Екоклуб», підтримку також надасть Корейський інститут розвитку технологій (KIAT).