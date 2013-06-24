Україна та Литва починають обмінювати посвідчення водія за спрощеною процедурою. Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Урядовий портал.

Відтепер українці у Литві можуть обміняти посвідчення водія за спрощеною процедурою. Отримати литовське посвідчення можна без складання теоретичних і практичних іспитів. Вчора набула чинності відповідна угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки.

Щоб скористатись послугою, потрібно звернутися до філій Державного підприємства REGITRA у Литві. А в Україні - до Головного сервісного центру МВС.

Аналогічна процедура вже доступна і для громадян Литви, які проживають в Україні, її надають сервісні центри МВС.

«Угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія за спрощеною діють ще з чотирма країнами – Італією, Туреччиною, Іспанією та ОАЕ. Плануємо і надалі налагоджувати співпрацю з іноземними урядами та розширювати цей список. Прагнемо, аби сервісні послуги МВС були доступними та комфортними для всіх наших громадян, у будь-якому куточку світу», – зазначив Глава МВС Ігор Клименко.