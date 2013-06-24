Литва зацікавлена у співпраці з Україною у галузі досліджень і розробок оборонної промисловості. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ці питання обговорював у ході робочого візиту заступник Міністра оборони України Юрій Джигир до Литви 29-30 листопада, де він провів зустрічі з Міністром національної оборони Литовської Республіки Арвідасом Анушаускасом, його заступником Монікою Тучкуте, а також канцлером Міноборони Литви Крістіною Дівятніковайте.

У рамках зустрічі з очільником оборонного відомства Литви Юрій Джигир надав інформацію щодо реформування системи оборонних закупівель Міністерства оборони України та боротьби з корупцією у цій сфері, наголосивши, що це питання є принципово важливим для Міністра оборони України Рустема Умєрова.

«Ми цінуємо та підтримуємо зусилля України щодо реалізації оборонних реформ, незважаючи на війну. Литва поділиться знаннями з Україною у сфері створення та підтримки прозорої системи закупівель. Ми передамо свій досвід – з чого починали, яка правова база необхідна, як забезпечити прозорість закупівель і запобігати корупції», – зазначив Арвідас Анушаускас.