19 вересня Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш провів зустріч із Віце-прем’єр-міністром Республіки Молдова з питань реінтеграції Кристиною Лєснік та Надзвичайним і Повноважним Послом Молдови в Україні Русланом Болбочаном з метою обміну досвідом у сфері примирення, реінтеграції населення окупованих територій та розбудови миру.
Під час зустрічі Вадим Черниш детально ознайомив делегацію з ключовими стратегічними урядовими документами, зокрема з планом реінтеграції окупованих територій та Державною цільовою програмою відновлення та розбудови миру в східних регіонах України.
«Держпрограма передбачає відновлення критичної інфраструктури та соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, енергетики, тепло- та газопостачання, транспорту, водопостачання та водовідведення, екології та охорони навколишнього природного середовища, фізичної культури та спорту, створення умов для підвищення рівня зайнятості населення, надання підтримки бізнесу та розширення доступу до фінансових послуг, розвиток промисловості, будівництва, сільського господарства тощо.
Впровадження Програми має забезпечити консолідацію зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та міжнародного співтовариства у процесі відновлення та розбудови миру в східних регіонах України, а також соціально-економічного розвитку приймаючих громад. Весь спектр плану реінтеграції спрямований на те, щоб громадяни України, які опинилися на тимчасово окупованих територіях, відчували підтримку своєї держави, бачили, що вони є важливою частиною українського суспільства, що про них пам’ятають і створюють для них і для їхніх дітей усі необхідні умови для реінтеграції», – наголосив Міністр.
Учасники заходу також обговорили поточний стан та перспективи врегулювання конфліктів, які наразі тривають в обох країнах, відновлення критичної інфраструктури, а також низку актуальних питань, що виникли внаслідок збройної агресії.
Кристина Лєснік зазначила, що Україна зробила дуже великий крок у відновленні територіальної цілісності країни. Також Віце-прем’єр-міністр зауважила, що в умовах збройної агресії, яку веде Росія, Україна і Молдова мають об’єднати зусилля для напрацювання спільних конструктивних рішень та досягнення прогресу з питань відновлення довіри та розбудови миру.
У ході зустрічі сторони обговорили весь спектр подальшої взаємодії, а також досягли домовленостей про двостороннє співробітництво. Для більш детального вивчення досвіду реінтеграції населення Віце-прем’єр-міністр Республіки Молдова з питань реінтеграції Кристина Лєснік запросила Вадима Черниша здійснити візит до Молдови.