Новий міст буде побудовано на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль (Україна) – Косеуць (Молдова). Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідну Угоду про будівництво мосту підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

«Сьогоднішнє підписання Угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році Президентами України та Молдови. Повномасштабне вторгнення внесло корективи в реалізацію проекту, але критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проєкт Ямпільського мосту безальтернативним. Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я. Дякую моїй колезі, Міністру інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілії Дабіжі, за співпрацю та спільну роботу над розвитком логістичних маршрутів на наших західних кордонах», — прокоментував Олександр Кубраков.

Які проблеми розв’язує цей проект?

Ямпільський міст стане альтернативою паромній переправі на прикордонному переході «Ямпіль – Косеуць», яка не працює впродовж кількох років і вже давно не відповідала вимогам часу і реальним потребам жителів обох держав.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску «Могилів-Подільський – Отач», через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

Про міст

Загальна довжина мосту становить понад 1400 метрів. Штучна споруда матиме 2 смуги руху з тротуарами з обох сторін.

Проект мосту також враховує стандарти безбар’єрності, зокрема передбачено влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

Нагадаємо, в квітні цього року Олександр Кубраков та Лілія Дабіжа підписали Протокол про внесення змін до Угоди між Урядами України та Республіки Молдова про діяльність залізничного транспорту. Ним передбачено спрощення контрольних процедур залізничного транзиту вантажів з пунктом відправлення та пунктом призначення Україна або Молдова.

Також було домовлено про запровадження проїзду без зупинки територією України між пунктами пропуску «Фрікацей - Етулія» та «Рені - Джурджюлешть», що сприятиме збільшенню обсягу вантажів, які перевозяться залізницею.

Окрім цього, весною цього року було розпочато вантажоперевезення відновленою залізничною дільницею Березине – Басарабяска (Молдова).