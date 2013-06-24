Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури за результатами Змішаної комісії підписало протокол із Міністерством транспорту Королівства Норвегії про «транспортний безвіз» – можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів. Він розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 та вище. Про це повідомляє Урядовий портал.

Спрощений режим починає діяти з 1 вересня та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень.

«Продовжуємо створювати сприятливі умови для наших перевізників. Розширюємо список країн, з якими фактично діє «транспортний безвіз» – наразі 35 держав. Раніше українські перевізники вантажів незалежно від класу екологічності транспортних засобів, могли їздити до Норвегії лише за наявності дозволу. Тепер же для вантажівок стандарту Євро-5 та вище запроваджується бездозвільний проїзд. Лібералізація вантажних перевезень діятиме щонайменше до 30 червня 2024 року», – наголосив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Щоб скористатись «безвізом» у перевізника має бути сертифікат, що підтверджує клас екологічності вантажівки.

У той же час, для транспортних засобів нижчого класу екологічності також залишається можливість виконувати перевезення. Під час засідання українсько-норвезької Змішаної комісії вдалося домовитись про дозволи на наступний рік.

Українські перевізники зможуть отримати 250 універсальних дозволів та 50 – з/до третіх країн.

Нагадаємо, у червні цього року Україна домовилась про «транспортний безвіз» з Північною Македонією. Також вдалось погодити квоту дозволів на міжнародні вантажні перевезення на 2024 рік з Азербайджаном.

Довідково

Між Європейським Союзом та Україною діє Угода про лібералізацію автомобільних перевезень, яка передбачає виконання двосторонніх та транзитних перевезень без дозволів. Йдеться про можливість виконувати бездозвільні перевезення до 27 країн ЄС.