Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович та Міністр праці, солідарності та соціального захисту Португалії Ана Мендес Годіньо уклали Меморандум про взаєморозуміння між урядами Португалії та України щодо співпраці у сфері соціальної політики. Про це повідомляє Урядовий портал.

Меморандум передбачає обмін знаннями та досвідом у сферах соціального захисту вразливих груп населення, надання їм соціальної допомоги, у напрямі раннього втручання в дитинство, а також у цілому за реформою системи соціальних дій.

Під час зустрічі сторони предметно обговорили напрями, за якими Україна та Португалія тісніше взаємодіятимуть у соціальній сфері, зокрема це стосується соціальної підтримки дітей та людей з інвалідністю.

Ана Мендес Годіньо розповіла, що Португалія працює за «Національним планом гарантій дитини», який має три аспекти. Перший – соціальний трансфер, що надається автоматично дітям, які опинилися в ризику бідності. Другий – робота спеціальних місцевих команд, які контролюють, аби діти були забезпечені всім необхідним. Ці діти та їхні батьки мають пріоритет у доступі до послуг, наприклад підтримку навчання, працевлаштування тощо. Третій аспект – спеціальна програма для дітей, у яких немає батьків, або які перебувають у скрутному становищі.

Крім того, Міністр праці, солідарності та соціального захисту Португалії розповіла про проект для людей з інвалідністю, який спрямований на те, щоб на початковому етапі виявити інвалідність та вчасно підключити до допомоги необхідного фахівця.

«Зараз ми працюємо практично за всіма цими напрямами, тож досвід Португалії є для нас справді корисним. У першу чергу нас цікавлять програми раннього втручання. Ми хочемо побудувати в Україні систему якісної підготовки мультидисциплінарних команд, які працюватимуть за цими напрямами, та масштабувати її на всі регіони. У цьому для нас цікава супервізія португальських спеціалістів», – підкреслила Оксана Жолнович.

Ана Мендес Годіньо зазначила, що Португалія має багатовіковий досвід, зокрема, у соціальній підтримці дітей. Вона підкреслила, що її країна готова допомагати за всіма окресленими напрямами. Сторони домовилися найближчим часом узгодити подальшу взаємодію для реалізації спільних ініціатив.