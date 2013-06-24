Під час робочого візиту до Португалії заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков провів зустріч з керівництвом та фахівцями Інституту молоді та спорту Португальської Республіки. За дорученням Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта він подякував президенту Інституту Віктору Патаку за підтримку українських спортсменів, які мають змогу безкоштовно брати участь у змаганнях та тренуватися у Португалії під час війни. Він також закликав і надалі підтримувати спільні зусилля із блокування участі представників держав-агресорок у міжнародних спортивних змаганнях. Про це повідомляє Урядовий портал.

У ході зустрічі були також обговорені питання поглиблення співпраці та обміну досвідом між Україною та Португалією в галузі молодіжної політики та спорту. Андрій Чесноков поділився українськими досягненнями та ініціативами, спрямованими на розвиток молодіжного сектору та підтримку молодих людей.

Обидві сторони висловили намір розвивати співробітництво та розширювати сфери спільної діяльності, зокрема, шляхом розвитку молодіжних обмінів, організації спільних проєктів та заходів. Ця зустріч стала важливим кроком у зміцненні взаєморозуміння та співпраці між Україною та Португалією в сфері молодіжної політики та спорту.