31 травня Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина з української сторони та Віце-прем’єр-міністр з питань Плану відновлення й стійкості та використання європейських фондів Лівія Вашакова і Міністр інвестицій, регіонального розвитку та інформатизації Петер Балік зі сторони Словаччини підписали Меморандум про взаєморозуміння між Урядом Словацької Республіки та Кабінетом Міністрів України про співробітництво у підготовці спільних проектів для програм Європейського Союзу. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми маємо великий досвід у проведенні євроінтеграційних реформ, досвід управління країною під час війни. Водночас ми не маємо багато досвіду у питаннях, які стосуються ефективного використання фондів ЄС та доступу до фінансування. А це є важливим елементом нашого відновлення та реконструкції, – питання про фінансову підтримку, яку необхідно мобілізувати для України», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Меморандум передбачає налагодження ефективного співробітництва, комунікації та обміну досвідом між двома країнами у підготовці та реалізації спільних проєктів в межах програм Європейського Союзу або інших програм, які сприятимуть поглибленню двосторонніх відносин та подальшій інтеграції України до ЄС.

Йдеться про низку програм ЄС на багаторічну фінансову перспективу у період 2021-2027 років.

Словаччина є першою країною, з якою Україна налагоджує подібного роду співпрацю. Віце-прем’єр-міністр висловила сподівання, що успішний досвід спільних проектів з Словаччиною дасть поштовх до залучення інших країн.

«Впевнена, що через ці проекти, які становлять спільний інтерес, ми зможемо розширити перелік фінансових інструментів для забезпечення стабільності роботи української економіки», – наголосила Ольга Стефанішина.

Документ також передбачає створення спільної українсько-словацької робочої групи в межах Змішаної Комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва, для визначення, підготовки та розробки спільних проєктів. Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина є співголовою Комісії з українського боку.

Довідково

Ольга Стефанішина очолює Комісію зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини з питань економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.