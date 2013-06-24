Ентоні Блінкен поділився з Дмитром Кулебою змістом обговорення між російською та американською делегаціями в Женеві 10 січня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Керівники зовнішньополітичних відомств узгодили подальші кроки України та США, зокрема з огляду на наступні дипломатичні контакти із Російською Федерацією в форматі Ради НАТО-Росія та Постійної ради ОБСЄ.

Сторони наголосили на взаємній відданості дипломатичному принципу «Жодних домовленостей щодо України без України».

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен обговорили подальше втілення комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії, зокрема жорсткі економічні санкції проти РФ та практичне зміцнення обороноздатності Збройних Сил України.

Держсекретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України.

Дмитро Кулеба висловив вдячність США за підтримку та відзначив єдність позицій Києва та Вашингтона на тлі російських погроз і ультиматумів.

Міністр підкреслив, що Україна продовжує активно працювати над консолідацією партнерів на тлі загрози подальшої російської агресії, а США залишаються безпековим партнером номер один нашої держави.

«Завдяки активній дипломатичній роботі Україна має потужну міжнародну підтримку. Серед наших партнерів зростає розуміння, що євроатлантичний простір буде в безпеці лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Ми разом активно втілюємо цю безпекову формулу. Переговори в Женеві довели, що наша сила полягає в єдності та узгодженості позицій на тлі російських ультиматумів», - наголосив Дмитро Кулеба.