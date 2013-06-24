Страхування воєнних ризиків, участь Великобританії в створенні трастового фонду для запуску міжнародного комерційного ринку страхування воєнних ризиків, участь Британської агенції з міжнародних інвестицій в проектах в Україні, залучення британських інвесторів в Україну, двостороння торгівля, план відновлення України – ці та інші питання обговорили Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко з Надзвичайним і Повноважним Послом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні Мартіном Гаррісом 4 жовтня. Про це повідомляє Урядовий портал.

Перший віце-прем’єр-міністр розповіла про інструменти, які Уряд використовує для підтримки бізнесу. Зокрема, йдеться про програму доступного кредитування «5-7-9», грантові програми для створення чи розвитку бізнесу, в тому числі з акцентом на переробку для полегшення логістики. В цьому контексті британська сторона націлена і надалі підтримувати лібералізацію торгівлі з Україною, збільшення товарообігу та створення сприятливих умов для українських експортерів.

Юлія Свириденко зазначила, що крім аграрної продукції, яка є основою українського експорту, Україна спрямовує увагу на military-tech індустрію, зелену енергетику, логістику, ІТ тощо.

Крім того, для полегшення роботи іноземного бізнесу в Україні важливо розвивати ринок страхування воєнних ризиків. Велика Британія працює над інструментом страхування свого бізнесу, який зацікавлений інвестувати в Україну, а також зацікавлені надати допомогу із запуску міжнародного пулу перестрахування воєнних ризиків.

«За підтримки країн G7, G19, Європейської Комісії ми працюємо над інструментами страхування від воєнних ризиків для міжнародних агенцій. Зокрема, ми співпрацюємо з MIGA, DFC, EBRD, Експортно-кредитними агентствами низки країн, в тому числі Великобританії, та маємо вже кілька успішних кейсів страхування інвестиційних ризиків на мільйони доларів», - зазначила Юлія Свириденко.

Окремо сторони обговорили питання щодо євроінтеграційних зобов’язань України, пріоритетні реформи, в тому числі приватизацію, та розвиток ключових галузей. Посол Мартін Гарріс зазначив, що Велика Британія готова надати необхідні консультації та підтримку Україні у ключових питаннях.