Заступник Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков взяв участь у заході «Об'єднання заради майбутнього української молоді в Європі», що відбувся в Європейському парламенті за сприяння секретаріату парламентської групи Renew Europe. Про це повідомляє Урядовий портал.

Під головуванням депутата Європейського парламенту Георгіоса Кірцоса у заході також взяли участь Постійний представник України при ЄС Всеволод Ченцов, народний депутат України, співголова Ради з молодіжних питань при Президентові України Олександр Санченко, голова Молодіжної ради при МЗС України Денис Ганжа.

У ході дискусії було обговорено можливі спільні шляхи підтримки української молоді в Європі та майбутнього співробітництва, в тому числі у рамках Спільного порядку денного Україна-ЄС з питань молодіжної політики, ініційованого перед Європейською Комісією Міністром молоді та спорту України Вадимом Гутцайтом. Спікери відповіли на запитання учасників заходу щодо підтримки української молоді в ЄС та в Україні із використанням чинних програм і політик Євросоюзу.