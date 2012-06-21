Підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС та імплементація європейського законодавства у галузі транспорту залишаються головними пріоритетами для України. На цьому наголосив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час переговорів з Генеральним директором Директорату з питань мобільності та транспорту Європейської Комісії Хенріком Хололеєм сьогодні, 10 лютого. Зустріч відбулась у рамках робочого візиту урядової делегації на чолі з Прем’єр-Міністром України Денисом Шмигалем до Брюсселю.

«Ми вдячні за всебічну підтримку європейської сторони у виконанні Україною зобов’язань, прописаних в Угоді про асоціацію, та в інтеграції української транспортної системи в європейську транспортну мережу. Підписання Угоди про Спільний авіаційний простір та імплементація європейського законодавства у галузі транспорту залишаються головними пріоритетами для нас. Згідно зі системою «Пульс Угоди», загальний відсоток виконання українською стороною усіх зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію в галузі транспорту зріс з 19% у 2019 році до 34% у 2020-му. І ми продовжуємо надалі цю роботу», - зазначив Владислав Криклій.

Відтак, у рамках імплементації положень Угоди про асоціацію українською стороною було прийнято низку нормативно-правових актів. Водночас у Верховній Раді очікують схвалення 8 ключових євроінтеграційних законів. «Серед них законопроекти про залізничний транспорт, поштовий зв’язок, суспільно важливі послуги з перевезення пасажирів, мультимодальні перевезення, перевезення небезпечних вантажів тощо. Крім цього, Мінінфраструктури розробило 4 вкрай важливі законопроекти, які наразі готуються до схвалення Урядом. Вони стосуються приєднання України до Міжнародної конвенції про контроль суднових баластних вод, а також безпеки експлуатації колісних транспортних засобів», - відмітив Владислав Криклій.

Разом з тим, найближчим часом готуються до подання на розгляд Уряду нормативно-правові акти щодо вдосконалення залізничного пасажирського обслуговування, відповідності вимог морського обладнання стандартам ЄС тощо. Крім цього, Міністерство розпочало розробку відповідних підзаконних актів для реалізації прийнятого минулого року Закону «Про внутрішні водні шляхи» і наразі докладає всіх зусиль для розблокування процесу включення українських водних шляхів до регіональної мережі TEN-T.

Сторони також обговорили можливість фінансової та технічної підтримки ЄС в розробці підзаконних актів для подальшої реалізації ключових законів у сфері морського, річкового і залізничного транспорту, мультимодальних і комбінованих перевезень. Мова йде про попередню домовленість між Мінінфраструктури та ЄІБ щодо допомоги в реалізації проектів з модернізації судноплавних шлюзів на Дніпрі, створення сучасної річкової інформаційної служби та забезпечення прийому відходів річковими терміналами.

У галузі автомобільного транспорту Владислав Криклій наголосив на необхідності максимального усунення бар’єрів для вільного руху товарів між Україною та ЄС та лібералізації міжнародних вантажних автоперевезень у майбутньому. «Європейський Союз є найбільшим торговим партнером України. Торік автотранспортом до ЄС було імпортовано 44,5% всієї зовнішньої торгівлі України у грошовому еквіваленті, а з ЄС в Україну – 88%. У цьому ключі є вкрай важливим вирішення питання недостатньої кількості дозволів на міжнародні автоперевезення з Республікою Польща, адже це важливий транзитний партнер України. ЄІБ вже підтримав наш Уряд у прагненнях встановити квоту польських дозволів на рівні 200 000 та у виконанні Угоди про асоціацію», - підкреслив Міністр.

Владислав Криклій також поділився планами відомства в рамках Європейської зеленої угоди та у впровадженні Європейського зеленого курсу і заручився підтримкою ЄС в обміні цим досвідом.