Вирішальний матч — саме так фахівці й уболівальники називали відбірний матч чемпіонату світу з футболу між національними командами України й Туреччини. Шалена мотивація українців і неабияка налаштованість на результат спрацювали на сто відсотків. Минулої суботи наші хлопці провели найкращу гру не лише під орудою Андрія Шевченка, а й мало не за останні півтора року.
Наша збірна відкрила рахунок на 18-й хвилині, коли комбінацію за участю Євгена Коноплянки, Артема Кравця й Віктора Коваленка влучно завершив Андрій Ярмоленко. На 42-й хвилині наші забили вдруге. Після стрімкого прориву й точного паса Конопоплянки той-таки Ярмоленко технічно розібрався в центрі штрафного майданчика, зробивши дубль. Таким чином він довів безпомилковість вибору тренерського штабу збірної та керівництва дортмундської «Боруссії», до лав якої днями влився колишній лідер столичного «Динамо».
У тренера турків Мірчі Луческу були запитання до суддів матчу (будемо відвертими, цього разу — небезпідставні), але й румунському фахівцеві довелося визнати: українці перевершили гостей у всіх компонентах гри й перемогли цілком заслужено.
Уже нині на нашу команду чекають міцні ісландці, гру з якими також оцінюють не інакше, як вирішальну. Втім, це стосуватиметься і всіх наступних відбірних матчів команди Андрія Шевченка.