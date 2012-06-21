Українська збірна посіла друге місце на 23-х літніх Дефлімпійських іграх у турецькому місті Самсун, виборовши 99 медалей.
Про це повідомляє прес-служба Мінспорту.
Україну представляла найбільша в історії збірна – 217 спортсменів.
99 медалей – найкращий показник за всю історію виступів України на Дефлімпійських іграх за загальною кількістю нагород. З них 21 золота, 42 срібних і 36 бронзових.
Перше місце Дефлімпіади посіла Росія (199 медалей), на третьому – Південна Корея із 52 медалями.
На попередніх Дефлімпійських іграх у болгарській Софії Україна також посіла друге місце, виборовши 88 медалей.
Нагадаємо, збірна України також посіла п'яте місце за кількістю медалей на Всесвітніх Іграх-2017, виборовши 25 медалей – 10 золотих, 7 срібних та 8 бронзових.