У ході робочого візиту до Лісабону заступник Міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков провів зустріч із Державним секретарем у справах молоді та спорту Португалії Жоао Паоло Коррейя, де було обговорено широке коло питань співробітництва між Україною та Португалією у сферах молоді та спорту під час повномасштабної війни. Про це повідомляє Урядовий портал.

Жоао Паоло Коррейя висловив цілковиту підтримку і солідарність з Україною, відзначив кроки із підтримки громадян нашої держави, які знайшли тимчасовий притулок у Португалії: допомогу спортсменам, підтримку соціальних ініціатив молоді, можливість безкоштовного відвідування українськими дітьми та молоддю муніципальних спортивних та молодіжних клубів.

Співрозмовники також обговорили питання блокування участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, розвиток співпраці у сферах боротьби із допінгом у спорті та протидії маніпулюванням результатами спортивних змагань.

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції відзначив важливість реалізації спільних проектів інституцій обох держав у рамках програми ЄС «Еразмус+».