Минулий рік щодо українського експорту продовольства можна назвати «роком масла». Економіст FAO (організація ООН з питань продовольства та сільського господарства) Андрій Ярмак зауважує: «Якщо порівняти 2017-й рік із попереднім, одразу помітно, що масло стало основним експортним продуктом. Ціни на нього на світовому ринку зросли на 60% попри те, що відчутно зростали і роком раніше. Виручка від експорту масла зросла на 145%».
Саме завдяки маслу українські виробники змогли отримати непогану ціну на сире молоко. Світовий попит на масло не задовольнявся. Сплеск попиту на масло зумовлений його «реабілітацією»: вчені довели, що теза про нібито шкідливість молочних жирів – міф. Навпаки, виявилося, що молочні продукти нормальної жирності корисніші, ніж знежирені.
Перш за все попит зростає у розвинених країнах, де добробут населення дозволяє вживати дорожчі, натомість якісніші продукти. Відновився згаслий попит на молочку в Азії, особливо він зріс у Китаї.
Завдяки цьому Україна змогла за експортом вершкового масла піднятися на друге місце у світі, після Нової Зеландії. З тією лише різницею, що більшість країн – виробників молочної продукції, на думку експертів, вже досягли піку продуктивності, тоді як потенціал молочної галузі України реалізований ще далеко не повністю.
Інша річ, що, як зауважує Андрій Ярмак, зростання попиту на молочну продукцію у розвинених країнах аж ніяк не зачіпає Україну, всередині нашої держави споживання продукції молочної галузі, навпаки, знижується як у цілому, так і в розрахунку на одного мешканця. Так само впала і прибутковість підприємств з переробки молока, орієнтованих не на експорт, а на внутрішній ринок. А така тенденція, коли галузь орієнтована лише на експорт без внутрішньої підтримки, на думку експерта, є небезпечною, вразливою до зовнішньополітичних катаклізмів.