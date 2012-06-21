До Міністерства закордонних справ України був запрошений тимчасовий повірений у справах Словацької Республіки в Україні Матуш Корбу, якому висловлено протест через некоректне висловлювання прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича під час інтерв'ю словацькому радіо "Експрес".

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду, які напряму зачіпають територіальну цілісність України, є категорично неприйнятними і такими, що негативно впливають на дружню і добросусідську атмосферу українсько-словацьких відносин", - йдеться в коментарі МЗС України на сайті відомства.

Зазначається, що особливо образливо для українського народу звучать "такі жарти" в нинішніх умовах агресії РФ і тимчасової окупації Росією Автономної Республіки Крим та частини Донбасу.

"Недоречні слова глави словацького уряду дисонують з послідовною позицією Словаччини на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. МЗС України вимагає офіційних вибачень від Прем’єр-міністра Словаччини Ігора Матовича за некоректні висловлювання", - наголосили в МЗС України.

Посол України Юрій Мушка також зробив відповідний демарш в МЗС Словацької Республіки.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що своїми некоректними висловлюваннями про "обмін Закарпаття" на вакцину РФ прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною і Словаччиною.

Як повідомляють ЗМІ, раніше у відповідь на запитання журналіста про те, що пообіцяла Словаччина РФ за поставку вакцини, Матович відповів "Закарпатську Україну". Пізніше прем'єр запевнив, що не давав РФ обіцянок, і дав зрозуміти, що пожартував.