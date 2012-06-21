Для широкого громадського обговорення оприлюднено проект наказу Мінагрополітики «Про затвердження Вимог до видів цукрів, призначених для споживання людиною» з метою приведення вимог виробництва українського цукру до європейських стандартів. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.
Зазначається, що у такий спосіб міністерство продовжує імплементацію норм директив ЄС у національне законодавство у рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Так, зазначений проект наказу розроблено з метою гармонізації законодавства України із законодавством ЄС у частині вимог до цукру та його видів, призначених для споживання населенням.
Документ містить вимоги щодо термінології, маркування видів цукрів, призначених для споживання, виконання яких забезпечить внутрішній ринок якісною продукцією та значно розширить можливості України для виходу на світові ринки.
У відомстві зазначили, що на сьогодні українські цукрові заводи виробляють цукор білий згідно ДСТУ 4623:2006 «Цукор білий. Технічні умови».
Оскільки вищезазначений державний стандарт України є на сьогодні добровільним, прийняття розробленого Мінагрополітики наказу зумовить обов’язковість виконання виробниками вітчизняного цукру вимог до видів цукрів, призначених для споживання людиною.