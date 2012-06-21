Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
За підсумками минулого року товарообіг між Україною та Нідерландами виріс на 69%, а у І кварталі 2018 року – на 21% в основному за рахунок збільшення експорту. Такі результати торговельно-економічного співробітництва.
Про їхній подальший розвиток та потенціал двосторонніх відносин в сільському господарстві йшлося під час зустрічі першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Нідерланди в Україні Едуардом Хуксом.
«У 2017 році товарообіг між нашими країнами склав майже $1,5 млрд, з яких український експорт – $1,28 млрд. У порівнянні із 2016 роком постачання аграрної продукції до Нідерландів збільшилося на 80%. Серед перспективних і стратегічно важливих напрямків співпраці на найближчий період є розвиток органічного виробництва», – зазначив Максим Мартинюк за підсумками зустрічі.
Під час онлайн-конференції з представниками українських ЗМІ він зауважив, що під час зустрічі обговорювали, зокрема, перспективи вирощування органічної продукції, а також можливі інвестиції голландських компаній-виробників насіння в створення виробничих потужностей в Україні.
Максим Мартинюк також додав, що в минулому році Україна вперше експортувала до Нідерландів партію саджанців яблук, що є дуже показовим етапом взаємовідносин для вирівняння торговельного балансу у цій сфері, адже до цього продукція садівництва лише імпортувалась з Нідерландів.
Сьогодні українська сторона готова збільшувати постачання на нідерландський ринок продукцію борошномельно-круп’яної промисловості, м’ясну продукцію, натуральну та мінеральну воду, меляси, залишки і відходи харчової промисловості тощо. Серед питань, які цікавили нідерландську сторону та обговорювались під час зустрічі, були також хід земельної реформи в Україні, підтримка фермерів та інвестиційна привабливість українського АПК.
Пан Едуард Хукс відмітив значний прогрес у двосторонній торгівлі та у співпраці в останні роки між Україною та Нідерландами, висловивши впевненість у подальшому конструктивному діалозі.
Як було зазначено сторонами, активізація співпраці відбулася не в останню чергу завдяки українсько-нідерландській робочій групі з питань сільського господарства. Робоча група вже провела три засідання і чергове планується у липні цього року у Києві.
Нагадаємо, що за результатами останнього засідання Робочої групи, сторонами були визначені головні пріоритети двосторонньої співпраці в АПК між двома країнами, зокрема у сферах – картоплярства, молочарства, обізнаності населення щодо реалізації земельної реформи в Україні, ветеринарії та фітосанітарії, аграрної освіти дорослого населення, харчової промисловості.
Динаміка товарообігу між Україною та Нідерландами за 2015 – І кв. 2018 р.
2015, тис. дол. США
2016, тис. дол. США
2016/
2015, %
2017, тис. дол. США
2017/
2016, %
І кв. 2017, тис. дол. США
І кв. 2018 тис. дол. США
І кв. 2018/ І кв. 2017, %
Товарообіг
679 970
862 863
+27%
1 455 344
+69%
268 782
323 936
+21%
Експорт
580 142
707 587
+22%
1 279 308
+80%
226 445
273 893
+21%
Імпорт
99 828
155 276
+56%
176 036
+13%
42 337
50 043
+18%
Сальдо
480 314
552 311
х
1 103 272
х
184 108
223 850
+21%