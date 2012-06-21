Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»

За підсумками минулого року товарообіг між Україною та Нідерландами виріс на 69%, а у І кварталі 2018 року – на 21% в основному за рахунок збільшення експорту. Такі результати торговельно-економічного співробітництва.

Про їхній подальший розвиток та потенціал двосторонніх відносин в сільському господарстві йшлося під час зустрічі першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка з Надзвичайним та Повноважним Послом Королівства Нідерланди в Україні Едуардом Хуксом.

«У 2017 році товарообіг між нашими країнами склав майже $1,5 млрд, з яких український експорт – $1,28 млрд. У порівнянні із 2016 роком постачання аграрної продукції до Нідерландів збільшилося на 80%. Серед перспективних і стратегічно важливих напрямків співпраці на найближчий період є розвиток органічного виробництва», – зазначив Максим Мартинюк за підсумками зустрічі.

Під час онлайн-конференції з представниками українських ЗМІ він зауважив, що під час зустрічі обговорювали, зокрема, перспективи вирощування органічної продукції, а також можливі інвестиції голландських компаній-виробників насіння в створення виробничих потужностей в Україні.

Максим Мартинюк також додав, що в минулому році Україна вперше експортувала до Нідерландів партію саджанців яблук, що є дуже показовим етапом взаємовідносин для вирівняння торговельного балансу у цій сфері, адже до цього продукція садівництва лише імпортувалась з Нідерландів.

Сьогодні українська сторона готова збільшувати постачання на нідерландський ринок продукцію борошномельно-круп’яної промисловості, м’ясну продукцію, натуральну та мінеральну воду, меляси, залишки і відходи харчової промисловості тощо. Серед питань, які цікавили нідерландську сторону та обговорювались під час зустрічі, були також хід земельної реформи в Україні, підтримка фермерів та інвестиційна привабливість українського АПК.

Пан Едуард Хукс відмітив значний прогрес у двосторонній торгівлі та у співпраці в останні роки між Україною та Нідерландами, висловивши впевненість у подальшому конструктивному діалозі.

Як було зазначено сторонами, активізація співпраці відбулася не в останню чергу завдяки українсько-нідерландській робочій групі з питань сільського господарства. Робоча група вже провела три засідання і чергове планується у липні цього року у Києві.

Нагадаємо, що за результатами останнього засідання Робочої групи, сторонами були визначені головні пріоритети двосторонньої співпраці в АПК між двома країнами, зокрема у сферах – картоплярства, молочарства, обізнаності населення щодо реалізації земельної реформи в Україні, ветеринарії та фітосанітарії, аграрної освіти дорослого населення, харчової промисловості.

Динаміка товарообігу між Україною та Нідерландами за 2015 – І кв. 2018 р.

 

 

2015, тис. дол. США

2016, тис. дол. США

2016/

2015, %

2017, тис. дол. США

2017/

2016, %

І кв. 2017, тис. дол. США

І кв. 2018 тис. дол. США

І кв. 2018/ І кв. 2017, %

Товарообіг

679 970

862 863

+27%

1 455 344

+69%

268 782

323 936

+21%

Експорт

580 142

707 587

+22%

1 279 308

+80%

226 445

273 893

+21%

Імпорт

99 828

155 276

+56%

176 036

+13%

42 337

50 043

+18%

Сальдо

480 314

552 311

х

1 103 272

х

184 108

223 850

+21%

 