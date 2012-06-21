Один з найбільших спортивних форумів світу, а саме чемпіонат Європи-2017 з боксу серед чоловіків, прийматиме Харків, повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України. Континентальна першість з боксу серед чоловіків стане найвизначнішою та історичною боксерською подією для України. Зазначається, що у своєму зверненні до президента ФБУ Володимира Продивуса, президент Європейської Конфедерації Франко Фальчінеллі зауважив, що він упевнений в тому, що Федерація боксу України й організаційний комітет змагань забезпечать проведення чемпіонату Європи на найвищому рівні.
Нашій державі вже довіряли право на проведення чемпіонату світу з боксу серед юніорів, Кубку Європи серед чоловіків, чемпіонату Європи серед жінок і чемпіонату Європи з боксу серед юніорів.
«Переконаний, що ми проведемо цей турнір на найвищому рівні. Безперечно, ця подія стане для нашої держави історичною, тому ми зробимо все можливе, щоб укотре продемонструвати, як ми можемо та вміємо організовувати змагання такого високого рівня», — зазначив Володимир Продивус.
Згідно з офіційним повідомленням Європейської Конфедерації боксу, чемпіонат Європи серед чоловіків заплановано на 14—26 червня 2017 року. Нагадаємо, що за право проведення чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків сперечалися також Туреччина та Росія. Проте більшість членів Виконавчого комітету EUBC віддала свій голос саме за Харків. Загалом, право голосу у Європейській Конфедерації мають 19 членів виконкому.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»