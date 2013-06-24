Відтак працювати у цьому секторі та здійснювати захоронення чи переробку відходів зможуть лише підприємства, які отримають відповідні дозволи. А отже буде підтверджено, що вони відповідають встановленим вимогам, мають необхідну матеріально-технічну базу та кваліфікований персонал, і їх діяльність не завдаватиме шкоди людям та довкіллю. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Для продовження реформи управління відходами Кабінет Міністрів України затвердив Порядок видачі таких дозволів.

Фактично 25 років в Україні не існувало відповідної дозвільної системи. Контролювалося лише управління небезпечними відходами, на яке видавалися ліцензії. Полігони ж, наприклад, не отримували дозволи через відсутність затвердженого порядку. Розробити такий документ в країні мали ще з 2016 року - розповів Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, така ситуація призводила до несанкціонованого скидання і розміщення відходів у населених пунктах. Водночас євроінтеграційний рух України та як одна з умов - проведення реформи управління відходами, вимагають належної реакції та встановлення чітких правил роботи для всіх учасників ринку.

У Порядку імплементовано положення європейських Директив: 2008/98/ЄС про відходи; 1999/31/ЄС про захоронення відходів; 2010/75 про промислові викиди (інтегрований підхід до запобігання забрудненню та його контролю).

Для того, щоб спростити підприємствам процедуру отримання дозволу, Міндовкілля розробило відповідний сервіс на ЕкоСистемі. Тож подати заяву вже можна онлайн.

Також нагадуємо, що Уряд дав час бізнесу адаптуватися до нових умов роботи. Для цього Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 314 “Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану”, якими надав можливість отримати документи на здійснення операцій з оброблення відходів за декларативним принципом.

Згідно зі схваленими змінами: