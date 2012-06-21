На 49-му році життя помер відомий український режисер, продюсер і кліпмейкер Максим Паперник, повідомляє Гордон з посиланням на родичів померлого.
Пан Паперник хворів на рак. Свою хворобу він приховував від колег.
Максим Паперник народився 20 квітня 1969 року. Жив в Києві. Закінчив з відзнакою кінофакультет Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Потім факультет театральної режисури цього ж вузу. Працював у Національній телекомпанії України.
1997-го став один з найуспішніших кліпмейкерів України.
З 2003 року розпочав знімати телевізійні та ігрові фільми. Зокрема, новорічні фільми-мюзикли «Снігова королева», «За двома зайцями», «Дванадцять стільців», музично-розважальне шоу «Народна зірка», телесеріал «Недоторканні».