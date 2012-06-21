Верховна Рада у другому читанні та вцілому ухвалила Проект закону 5000 "Про Державний бюджет України на 2017 рік", за прогосували 275 та 274 депутатів відповідно, передає кореспондент УНН.
"В доопрацьованому проекті держбюджету на 2017 рік до другого читання передбачено положення та кошти щодо підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн та встановлення посадового окладу працівника 1-3 розряду у розмірі 1600 грн"- сказав міністр фінансів О.Данилюк.
За його словами на це передбачено додаткові видатки бюджету розміром близько 28 млрд грн. Це на думку міністра, зокрема, дозволить збільшити зарплати бюджетникам.