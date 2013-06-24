Україна разом з партнерами встановила два альтернативні сухопутні маршрути для доставки експорту продовольства, але росія повинна припинити блокаду, щоб дозволити повний і вільний експорт.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері, передає Укрінформ.

«росія ставить мільйони людей під загрозу голоду, блокуючи наші порти. Разом із партнерами Україна встановила два альтернативні сухопутні маршрути для доставки експорту продовольства та порятунку Африки та інших регіонів від голоду. росія повинна припинити блокаду, щоб дозволити повний і вільний експорт», - зазначив він.

Як повідомлялося, через блокаду українських морських портів на світовий ринок не потрапило 7 млн тонн пшениці, 14 млн тонн зерна кукурудзи, 3 млн тонн соняшникової олії і 3 млн тонн соняшникової макухи, а також інших культур. Це вже призвело до рекордного зростання цін на світовому ринку та неминуче матиме наслідком світову продовольчу кризу і зростання інфляції.