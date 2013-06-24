У рамках програми «Механізм «Сполучення Європи» (CEF) буде реалізовано шість проектів розбудови західного кордону. Вони були розроблені спільно з Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною.
Проекти будуть реалізовані на умовах співфінансування. 50% коштів мають виділити держави-автори проектів, інші 50% – Єврокомісія. Зокрема, програма охопить наступні пункти пропуску:
- «Ягодин – Дорогуськ»
- «Краківець – Корчова»
- «Мостиська ІІ – Медика»
- «Порубне – Сірет»
- «Вадул-Сірет – Дорнешті»
- «Бережанка – Лужанка»
- «Захонь – Чоп»
«Пріоритет Мінінфраструктури – збільшити пропускну здатність пунктів перетину кордону. Це важливо для розвитку експортної логістики та оптимізації транспортних потоків. Загальна вартість схвалених Єврокомісією проектів – понад 200 млн євро. Вже працюємо над розробкою нових заявок на наступний рік. Фокус уваги – також на розбудові прикордонної інфраструктури», – підкреслив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
6 червня 2023 р. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду між Україною та ЄС про участь України у програмі Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи».
Угода дозволяє залучати фінансування ЄС для розвитку транспортних артерій та підтримки стійких транс’європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг.