У рамках програми «Механізм «Сполучення Європи» (CEF) буде реалізовано шість проектів розбудови західного кордону. Вони були розроблені спільно з Польщею, Румунією, Угорщиною та Словаччиною. Про це повідомляє Урядовий портал.

Програмою передбачається модернізувати автомобільні та залізничні пункти пропуску, під’їзні шляхи, майданчики для паркування вантажівок, а також планується закупити обладнання для митного та прикордонного контролю.

Проекти будуть реалізовані на умовах співфінансування. 50% коштів мають виділити держави-автори проектів, інші 50% – Єврокомісія. Зокрема, програма охопить наступні пункти пропуску:

«Ягодин – Дорогуськ»

«Краківець – Корчова»

«Мостиська ІІ – Медика»

«Порубне – Сірет»

«Вадул-Сірет – Дорнешті»

«Бережанка – Лужанка»

«Захонь – Чоп»

«Пріоритет Мінінфраструктури – збільшити пропускну здатність пунктів перетину кордону. Це важливо для розвитку експортної логістики та оптимізації транспортних потоків. Загальна вартість схвалених Єврокомісією проектів – понад 200 млн євро. Вже працюємо над розробкою нових заявок на наступний рік. Фокус уваги – також на розбудові прикордонної інфраструктури», – підкреслив заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

6 червня 2023 р. Віце-прем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду між Україною та ЄС про участь України у програмі Європейського Союзу «Механізм «Сполучення Європи».

Угода дозволяє залучати фінансування ЄС для розвитку транспортних артерій та підтримки стійких транс’європейських мереж у сферах транспорту, енергетики та цифрових послуг.