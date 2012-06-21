Наша держава має достатній потенціал і потужності для того, щоб перетворитися на регіональний хаб автомобілебудування. Про це сказав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з керівництвом французького автогіганта групи Renault. Компанія зацікавлена у розширенні виробничих потужностей і розглядає Україну як один з майданчиків автовиробництва, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату КМУ.
За словами Володимира Гройсмана, галузь автовиробництва може стати вигідним напрямом економічної співпраці нашої країни та Франції. «Ми обговорюємо можливості розміщення виробництва автомобілів групи Renault в Україні», — сказав Прем’єр-міністр. Він наголосив, що Україна має значну ємність внутрішнього попиту на якісні й бюджетні автомобілі. З 2000 року в Україну зайшли понад 20 світових компаній, що відкрили понад 30 заводів з виробництва автомобільних комплектуючих. При цьому комплектуючі українського виробництва мають найнижчу в Європі собівартість.