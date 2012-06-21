Україна для роботи своїх теплоелектростанцій законтрактувала у американських вугільних компаній понад 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи, який замінить поставки цього виду палива з Росії.
Петро Порошенко нагадав, що Україна майже два роки не купує газ у Росії Про це під час щорічного послання до парламенту заявив президент України Петро Порошенко.
«Перша партія американського антрациту, який замінить російський, вже очікується днями. Крім того, в США законтрактовано понад 700 тисяч тонн», – сказав він.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2017 року одна з найбільших українських енергокомпаній «Центренерго» уклала з американською компанією XСoal Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тисяч тонн антрациту.