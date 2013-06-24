Українська медична сфера матиме додаткову підтримку на суму 10 млн доларів США як безповоротний грант, виділений у межах подальшого фінансування нового спільного зі Світовим банком проекту МОЗ України «Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя» (HEAL Ukraine). Відповідну угоду між сторонами підписали сьогодні Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Угода укладається між Україною, Міжнародним банком реконструкції та розвитку й Міжнародною асоціацією розвитку, що діють як розпорядник Цільового трастового фонду багатьох донорів підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

«В Україні триває повномасштабна війна. Щодня наша медична система проходить випробування на стійкість. Щодня ми змушені реагувати на нові виклики. Завдяки підтримці міжнародних партнерів та самовідданій роботі наших героїчних медиків нам вдається тримати медичний фронт. Дякую Світовому банку за надійне плече підтримки. Кошти в рамках підписаної угоди будуть розподілені на критично важливі для системи охорони здоров'я напрями: розвиток фізичної та психологічної реабілітації, попит на яку в умовах війни постійно зростає, а також відновлення доступу до медичної допомоги на постраждалих від війни територіях. Спільно працюємо, аби забезпечити надання якісної, доступної та безоплатної медичної допомоги для українців», – сказав Віктор Ляшко.

Розширення фінансової підтримки медичної сфери України у вигляді безповоротного гранту особливо важливе в умовах війни для мільйонів українців. Половину цих грантових коштів Україна спрямує на надання послуг з реабілітації та послуг у сфері психічного здоров’я, попит на які зростає, а ще 5 млн доларів США будуть використані на відновлення надання медичних послуг у закладах охорони здоров’я, які постраждали від війни.

Зокрема, йдеться про підготовку до розширення масштабів надання послуг у сфері охорони психічного здоров’я та реабілітації: визначення обсягу та стандартів послуг, що надаються в стаціонарних та амбулаторних закладах, навчання персоналу, забезпечення обладнанням і транспортом та проведення відновлювальних робіт у закладах.

Чому це важливо?

Рівень психічного здоров’я населення та превенція розладів психіки й надалі буде істотно впливати на загальний стан здоров’я, економічне відновлення та добробут країни. А травми, зумовлені війною, значно збільшили потребу в послугах реабілітаційної допомоги, тому очевидною є необхідність у розширенні доступу до них.

Також за кошти нового гранту буде профінансовано відновлення та модернізацію лікарняної допомоги відповідно до напряму реформ: розроблення галузевого планування мережі лікарень, розробка технічних специфікацій та проектної документації для відновлення закладів, а також відновлення окремих лікарень з урахуванням енергоефективності й використання альтернативних джерел енергії та закупівля обладнання і транспорту.

Ворожі атаки зруйнували або пошкодили не менш як 1 500 обʼєктів медичних закладів. Тобто понад 5 % від загальної кількості закладів по країні зараз не мають змоги працювати і надавати допомогу населенню, стан здоров’я якого значно погіршився внаслідок війни. Відновлення лікарень потребуватиме значних фінансових ресурсів і часу. Особливо спеціалізованих закладів охорони здоров’я, які і під час воєнної агресії продовжують розпочаті Україною реформи у сфері охорони здоров’я.

Нагадаємо, рамкову угоду про позику в розмірі 100 млн євро та угоду про безповоротний грант у 10 млн доларів США від Глобального фінансового фонду МОЗ України та Світовий банк уклали 22 грудня 2022 року. Це початкове фінансування проекту «HEAL Ukraine», загальна вартість якого може бути розширена до 500 мільйонів доларів США.

Довідково

Матеріальні втрати системи охорони здоров’я становлять не менш як 1,4 мільярда доларів США – такі результати швидкої оцінки збитків і втрат унаслідок воєнних дій, яку провели Уряд України, Група Світового банку і Європейська комісія у співпраці з іншими партнерами.