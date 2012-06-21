Україна розмістила єврооблігації на $ 3 мільярди під 7,375% річних з 15-річним терміном погашення, заявив Президент України Петро Порошенко.

«Сьогодні ми можемо підбити перші підсумки. Україна вийшла на ринок запозичень і залучила $ 3 млрд. Причому привернула на рекордний строк – ніколи до цього Україна не залучала такого обсягу, ніколи не приваблювала на термін 15 років. Це неймовірно позитивна оцінка інвесторами реформ, які відбуваються в Україні. Це коли кожен інвестор своїм доларом голосує за успіх реформ», – сказав він в ході зустрічі з міжнародними інвесторами в Нью-Йорку (США).

За словами Глави Української держави, прибутковість випуску єврооблігацій склала 7,375%.

Текст постанови  Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2017 року №696 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2017 році».

Постанову №696 опубліковано в «Урядовому кур’єрі» 18 вересня  в №174 (6043). 