Україна розмістила єврооблігації на $ 3 мільярди під 7,375% річних з 15-річним терміном погашення, заявив Президент України Петро Порошенко.
«Сьогодні ми можемо підбити перші підсумки. Україна вийшла на ринок запозичень і залучила $ 3 млрд. Причому привернула на рекордний строк – ніколи до цього Україна не залучала такого обсягу, ніколи не приваблювала на термін 15 років. Це неймовірно позитивна оцінка інвесторами реформ, які відбуваються в Україні. Це коли кожен інвестор своїм доларом голосує за успіх реформ», – сказав він в ході зустрічі з міжнародними інвесторами в Нью-Йорку (США).
За словами Глави Української держави, прибутковість випуску єврооблігацій склала 7,375%.
Текст постанови Кабінету Міністрів України від 18 вересня 2017 року №696 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2017 році».
Постанову №696 опубліковано в «Урядовому кур’єрі» 18 вересня в №174 (6043).