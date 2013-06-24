Уряд під час засідання 24 листопада ухвалив рішення, яке дозволить залучити грант від Німеччини на суму майже 2 млрд грн (50 млн євро) для підтримки економіки. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

«Ці кошти допомагають Уряду продовжувати фінансувати одну з найбільш успішних програм підтримки бізнесу — програму пільгового кредитування «5-7-9», — зауважив Прем’єр-міністр.

Денис Шмигаль нагадав, що цього тижня ЄС надав Україні черговий транш макрофінансової допомоги на суму 1,5 млрд євро. Також до державного бюджету надійшло 400 млн доларів від Великої Британії через трастовий фонд Світового банку. Ці кошти, за його словами, держава направляє на соціальні виплати, пенсії, зарплати лікарям і вчителям, на критичні потреби.

«Сьогодні Президент, Уряд, дипломати, громадянське суспільство, всі працюють над тим, щоб проукраїнська коаліція у світі була так само сильною та єдиною. Ми майже щодня бачимо результати цієї роботи», — підкреслив Глава Уряду.

Прем’єр-міністр подякував міжнародним партнерам за допомогу у відновленні економіки.