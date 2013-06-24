Важливим напрямком для реалізації відновлення залишається тісна співпраця та координація з міжнародними партнерами. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 7 липня.

«Сьогодні маємо декілька нових домовленостей у цьому напрямку. Ухвалюємо рішення, які дадуть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд гривень на два проекти, які сприятимуть розвитку та відновленню українських регіонів», — повідомив Денис Шмигаль.

Перший проект — це оновлення громадського транспорту, що передбачає закупівлю нових тролейбусів, трамваїв, ремонт інфраструктури та розвиток цифрових систем. Другий — розвиток муніципальної інфраструктури, зокрема кошти на ремонт та модернізацію систем водо- і теплопостачання.