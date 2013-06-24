Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець під час Форуму “United for Justice. United for Nature” презентував проект Міжнародної довкіллєвої декларації. У форумі взяли участь міністри довкілля - Німеччини, Чехії, Болгарії, Румунії, Молдови, Литви. Про це повідомляє Урядовий портал.

За словами очільника Міндовкілля, документ має юридично закріпити статус Глобальної платформи з оцінки збитків довкіллю внаслідок війн, анонсованої Президентом Володимиром Зеленським на СОР27. Ініціатива знайшла відображення у пункті 8 Української Формули миру.

«Головна мета – на прикладі українських кейсів запропонувати універсальні рішення для всіх країн, які страждають від війн та збройних конфліктів. Ми пропонуємо – виробити єдині для всіх інструменти з оцінки збитків довкіллю та притягнення будь-якого агресора до відповідальності», - наголосив Руслан Стрілець.

За його словами, важливим треком тут є і закріплення поняття екоциду в системі міжнародного права. Вірю, що платформа – саме той майданчик, де нарешті можуть завершитися палкі дискусії, які сьогодні тривають в європейському парламенті з цього питання.

Крім того, напрацювання Платформи дозволять включити всі злочини росії проти довкілля до Міжнародного реєстру збитків, який започаткований у Рейк’явіку.

Розраховуємо, що багато наших партнерів приєднаються до документа. Перші відповіді очікуємо вже на конференції СОР28 у грудні.

«Декларація має стати тим документом, який сприйматимуть абсолютно всі країни, незалежно від того, в якому часовому або кліматичному поясі вони знаходяться. А ще довести будь-якому агресору: війна – це дорого, і не тільки з точки зору вартості військової техніки, а й з точки зору збитків навколишньому середовищу», - повідомив Руслан Стрілець.

Приєднуйтеся до цієї декларації заради unity and justice for environmental.