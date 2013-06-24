Уряд пропонує залучити експертів Світової організації торгівлі до відновлення економіки, гуманітарного розмінування та вирішення проблем продовольчої безпеки у світі. Про це йшла мова під час зустрічі Першого віце-прем'єр-міністра України – Міністра економіки України Юлії Свириденко з Генеральним директором Світової організації торгівлі (СОТ) Д-ром Нгозі Оконджо-Івеалою. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Ми розуміємо, що Світова організація торгівлі - це не фінансова установа, але ми дуже сподіваємось на ваш досвід, вашу експертизу і ваші зв’язки у вирішенні деяких важливих для нашої країни питань. Україна зараз потребує не тільки грошей на відновлення інфраструктури, а й фінансування для підтримки приватного сектору економіки, в тому числі грантових програм для малого і середнього бізнесу, гуманітарного розмінування, а також консолідації країн-партнерів з метою розширення обсягів та доступності страхування воєнних ризиків приватних інвестицій в Україну.

Ми розглядаємо приватний сектор як драйвер розвитку економіки, а отже приватні інвестиції допоможуть відновити Україну після війни. Будемо раді, якщо експерти Світової організації торгівлі допоможуть нам в цьому», – підкреслила Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Під час розмови Юлія Свириденко також запросила СОТ долучитись до обговорення відновлення продовольчої безпеки у світі.

В свою чергу, Нгозі Оконджо-Івеала наголосила на важливості розблокування зернового коридору. Вона також високо оцінила українську програму підтримки малого та середнього бізнесу єРобота, що допомагає створити робочі місця в Україні.

За її словами, інноваційність української економіки може стати перевагою та елементом економічного зростання. В першу чергу мова йде про галузі цифрової торгівлі та цифрових послуг, а також «зелені» технології.

Д-р Нгозі Оконджо-Івеала підкреслила, що Україна стає відповідальним членом міжнародної спільноти і співпраця з СОТ цьому підтвердження.